Figc | il nuovo piano industriale e la nomina di due nuovi vicesegretari

FIGC

Anche il primo grado, il Tribunale federale nazionale della, aveva prosciolto nell'aprile 2022 ... Se è vero che non si può essere giudicati diper la stessa fattispecie - principio cardine ......settimane di cambiamento in: il rinnovato assetto della struttura interna, infatti, segue la presentazione della partnership con Adidas e il completamento del rebranding con il lancio del... FIGC La FIGC e l’Adidas hanno presentato le nuove maglie della nazionale di calcio italiana. Ecco il video della presentazione, dove apprezzarne tutti i dettagli. I nuovi kit Home e Away della nazionale di ...E' in arrivo il nuovo piano industriale della Federcalcio che sarà presentato tra qualche settimana dal presidente, Gabriele Gravina. (ANSA) ...