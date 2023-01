Festival Olimpico Europeo | l’Italia in Friuli vince due splendidi ori

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sono d’oro le prime medaglie azzurre all’EYOFVenezia Giulia 2023. A firmare la prima, nello sci di fondo, è stato Gabriele Matli, dominatore in 23:27:05.7 della 10 km tecnica classica svoltasi a Sappada, Completano il podio gli svedesi Simon Nordlander (+47.0) e Hugo Nilsson (+47.01). Poi è Mike Santuari a imporsi nello Slalom Gigante Parallelo di snowboard. L’azzurro ha vinto l’oro nel PGS disputato a Piancavallo davanti al bulgaro Petar Gergyovski e all’austriaco Werner Pietsch. La sedicesima edizione invernale dell’European Youth Olympic, manifestazione multidisciplinare dedicata agli atleti tra i 14 e i 18 anni si svolge inVenezia Giulia fino al 28 gennaio. La delegazione italiana, in quanto Paese ospitante, è la più numerosa della manifestazione tra i 47 Comitati partecipanti, con i suoi 109 azzurrini (di ...

Agenzia askanews

Il programma deldella Gioventù Europea, dopo le prime medaglie assegnate ieri nei 1500 metri dello short track, è entrato ulteriormente nel vivo con le gare ed i titoli assegnati ...Si è ufficialmente aperta la XVI edizione delInvernale della Gioventù Europea con la cerimonia d'apertura in Piazza Unità d'Italia a Trieste. Le 47 delegazioni hanno sfilato in un gelida atmosfera, riscaldata dal gioco di luci ... Eyof: Abodi e Fedriga aprono Festival Olimpico Sci di fondo e snowboard le discipline del successo. Fino al 28 gennaio l'evento invernale dell'anno Sono d’oro le prime medaglie azzurre all’EYOF Friuli Venezia Giulia 2023. A firmare la prima, nello ...L'altoadesino Mike Santuari, già vincitore in Coppa Europa, continua la sua ascesa verso lo snowboard mondiale ...