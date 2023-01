Festival di Berlino 2023 | in concorso anche un esordiente italiano Attesa per il documentario di Sean Penn su Zelensky

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Asi parlerà molto. Sono sei infatti i film prodotti o co-prodotti dal Belpaese sparsi nelle diverse sezioni della 73ma Berlinale che si terrà dal 16 al 26 febbraio prossimo. Accanto all’attesodi Mario Martone su Massimo Troisi (Laggiù qualcuno mi ama) in Berlinale Special e all’altrettanto atteso lavoro di Stefano Savona sulla pandemia vissuta a Bergamo (Le mura di Bergamo) in Encounters, a sorprendere è uninserito tra i 18 titoli delinternazionale. Si tratta del tarantino Giacomo Abbruzzese con il suo Disco Boy, impreziosito dalla star tedesca Franz Rogowski (già visto in Freaks Out) nei panni del protagonista. Il film uscirà poi nelle sale italiane per Lucky Red dal 3 marzo. Come già annunciato alcuni giorni fa, in Berlinale ...