Festival del gol in Juve-Atalanta | 3-3 da show

(Di lunedì 23 gennaio 2023) AGI - Finisce con un pirotecnico 3-3 la sfida piena di emozioni trantus e: tante emozioni alla prima dei bianconeri dopo la maxi-penalizzazione di 15 punti, sottolineata dai fischi assordanti dei tifosi all'inno della Lega di Serie A. In una gara spettacolare e molto accesa, per la Vecchia Signora sono andati a segno Di Maria su rigore, Milik e Danilo su punizione, Una prova di carattere anche dopo lo schiaffone rimediato a Napoli. Per gli orobici di super Lookman (doppietta e un assist) un pareggio che li conferma in piena corsa per un posto Champions. Continua inoltre la striscia di imbattibilità dei nerazzurri all'Allianz Stadium che dura dal 2018. Al quinto minuto passa subito in vantaggio la Dea con Lookman: da posizione defilata lascia partire un tiro potente che si insacca alle spalle di Szczesny. Errore grossolano del numero uno ...