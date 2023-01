Ferrara | morto nel suo letto a 17 anni | la terribile scoperta dei genitori

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Un 17enne è stato trovatonel suodomenica 22 gennaio, a Poggio Renatico () dai suoi. La coppia ha subito chiamato i soccorsi, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Le autorità stanno lavorando per risalire alle cause del decesso. Sul corpo del giovane è stata infatti disposta l’autopsia. L’ipotesi è quella di un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiaco. Come riporta il Resto del Carlino, il 17enne viene descritto come un tipo riservato ed educato, appassionato di calcio e con il sogno di diventare cuoco. Studiava infatti presso l’alberghiero di, trascorrendo le sue giornate in parrocchia. Dopo l’esame autoptico, la salma sarà restituita ai familiari per i funerali. I residenti di Poggio Renatico, ancora sotto shock, hanno mostrato vicinanza e ...

Ragazzo 17ennenel sonno a: probabile attacco cardiaco Sul corpo del ragazzo è stata disposta un 'autopsia mandatoria , mentre le ipotesi più accreditate dai medici legali sarebbero un ...... comunità sconvolta Comunità sotto choc a Poggio Renatico , in provincia di, dove ieri mattina un ragazzo di 17 anni è stato trovatonel letto della sua abitazione. A fare la ... Ferrara, trovato morto nel letto a 17 anni: il magistrato dispone l'autopsia La mattina di domenica 22 Gennaio 2023 un ragazzo di 17 anni è stato trovato senza vita nel proprio letto dai genitori. Il terribile avvenimento è accaduto a Poggio Renatico, in provincia di Ferrara.