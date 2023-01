Ferragnez | Leone sta imparando a leggere Chiara si commuove | il video dolcissimo

Leggi su tpi

(Di lunedì 23 gennaio 2023)Ferragni condivide tutto sui social: per lei i suoi follower non hanno alcun segreto. L’imprenditrice mostra molto spesso anche i suoi due bambini,e Vittoria che fanno divertire i fan di tutto il mondo con la loro simpatia e ingenuità. In una delle ultime storie postate da, l’influencer mostra comestia, i due infatti, stanno facendo i compiti insieme. In una delle ultime storie Instagram postate daFerragni, si vede l’influencer che indica alcune parole ache subito scandisce le singole lettere, per poi unirle e formare la parola.(con le emoticon commosse) scrive: “Sta”. Le parole che legge il piccolo ...