... dal +21% del primo trimestre, al +16% del secondo al +11% di- settembre 2022. A dirlo sono i dati elaborati dal Centro Studi didi fonte Istat, che fotografano lo stato di ...Lo stesso +11% di- settembre 2022 - commenta Claudio Feltrin, presidente di- che era un +18,4% a gennaio - giugno, non può farci certo dormire sonni tranquilli, dal momento ... FederlegnoArredo, a luglio-settembre export filiera prosegue rallentamento (Adnkronos) - Le esportazioni della filiera legno-arredo nei primi nove mesi del 2022 sono state pari a circa 15,6 miliardi di euro e sono cresciute complessivamente in tutte le regioni italiane del 1 ...Il presidente di Federlegno, Claudio Feltrin: “Se non scende l'inflazione, i margini delle imprese tendono a zero”. Il Mercato Usa traina la Lombardia, lieve calo per il Veneto, giù di 11 punti il Fri ...