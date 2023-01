Federico Rasa replica alle accuse dell’ospedale di Palermo | “6 ore in sala d’attesa mentre mi gonfiavo sempre di più | ecco come sono andate le cose”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’ex protagonista di “Temptation Island 2021”, indagato per danneggiamento, racconta sui social la propria disavventura al nosocomio siciliano, dove si è recato per una reazione del volto a un trapianto di capelli cui si è sottoposto di recente: “Mi accusano di ‘aggressione’, quando in realtà i veri aggressivistati loro a lasciarmi per 6 ore inquando io minuto dopo minutodi più e stavopiù male” scrive sui social “Sto leggendo un casino di articoli riguardo ciò che è accaduto due giorni fa all’ospedale Civico di, dove mi accusano di ‘aggressione’, quando in realtà i veri aggressivistati loro a lasciarmi per 6 ore inquando io minuto dopo minuto ...