Federico Rasa ex di Temptation Island e il caos al pronto soccorso | «Ero tutto gonfio | mi hanno lasciato solo per 6 ore»

(Di lunedì 23 gennaio 2023), ex partecipante del programma tv, è indagato per danneggiamento: sabato pomeriggio si è presentato aldel Civico di Palermo, lamentando...

PalermoToday

L'ex concorrente di Temptation Islandè stato indagato per danneggiamento . Le accuse sono quelle di essere responsabile di calci, minacce e insulti in ospedale mentre era in attesa di essere visitato....... Manuela e Stefano si incontrano (ma si tengono a distanza) Temptation Island 2021, Floriana Angelica dopo il falò di confronto: 'I motivi dell'addio a, il racconto sui ... Federico Rasa parla dopo il caos al Civico: "Ero tutto gonfio e mi hanno tenuto 6 ore in sala d'attesa" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Federico Rasa, indagato per danneggiamento, ha raccontato sui social la sua versione dei fatti dopo quanto è accaduto dentro il pronto soccorso del Civico di Palermo. Con un post ...