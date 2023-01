Federico Fashion Style | “Sono stato costretto a fare coming out” Poi l’attacco a chi dice di aver preso soldi

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Molti di voi hanno capito che io midel tempo, perché volevo rispettare le persone intorno a me, in primis mia figlia. Io ne avevo parlato con la mia ex compagna e con la mia famiglia e con la mia coscienza stavo apposto, non ho fatto nulla di male”, a parlare è, al secoloLauri, parrucchiere televisivo e influencer, che in una storia su Instagram denuncia di essereil suoout a Verissimo. “Mitrovato nella condizione di dover dirlo publicamente, anche se le persone che dovevano saperlo già lo sapevano da tre anni. Voglio chiudere questo argomento”, spiega, ma prima vuole togliersi il sasso dalla scarpa: ...

Style sabato pomeriggio ha fatto coming out a Verissimo e qualche ora dopo, su Instagram, si è rivolto ai suoi followers. L'imprenditore ha poi sottolineato di aver fatto coming out ...Il coming out diStyle a #Verissimo pic.twitter.com/qp2ix4XSwS - trashtvstellare (@tvstellare) January 21, 2023 Estratto da www.today.itstyle a verissimo 'Libero e sereno': così ha ... Federico Fashion Style sbotta: “Costretto a fare coming out”. La mia ex Letizia Porcu Sapeva che ero gay “Molti di voi hanno capito che io mi sono preso del tempo, perché volevo rispettare le persone intorno a me, in primis mia figlia. Io ne avevo parlato con la mia ex compagna e con la mia famiglia e co ...La parabola di Federico Fashion Style non può che esserci da insegnamento sui pericoli e sull'inutilità a lungo termine dell'omofobia interiorizzata.