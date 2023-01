Federico Fashion Style parla del cachet di Verissimo

Leggi su biccy

(Di lunedì 23 gennaio 2023)sabato pomeriggio ha fatto coming out ae qualche ora dopo, su Instagram, si è rivolto ai suoi followers. “Scusate se ancora non mi sono fatto sentire, ma subito dopo l’intervista sono corso al salone perché è sabato pomeriggio e ho il salone pieno di gente e mi sono dedicato alle mie clienti. Volevo dirvi grazie per tutti i messaggi che mi avete inviato, siete tantissimi. Dietro Instagram non ci sono solo leoni da tastiera, c’è anche tanta gente con un grande cuore. Tanti di voi hanno capito che ho preso del tempo. Perché volevo rispettare in primis mia figlia e poi perché ne avevo giàto con la mia compagna e con la mia famiglia. Quindi alla fine con la mia coscienza stavo a posto. Non avevo fatto nulla di male”. L’imprenditore ha poi sottolineato di aver fatto ...