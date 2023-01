Federico Fashion Style non voleva fare coming out | “Sono stato costretto | parassiti inutili”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ilout dia Verissimo non è arrivato senza che nessuno se lo aspettate. Da tempo venivano fatte insinuazioni sulla sua preferenza di genere e si ipotizzava che fosse omosessuale e, dopo la rottura con la compagna Letizia Porcu, ha cominciato adichiarazioni in merito all’amore libero ed alla necessità di sentirsi se stesso. Ora, però, nelle storie di Instagram, emerge una nuova verità: a quanto pare ilout non era nei piani di Federi Lauri, che si sarebbe trovato nella posizione di doverloin maniera obbligata. Ilout di sabato a Verissimo a parte diha commosso tutti: ”Dopo 14 anni insieme ho sentito il bisogno di dire ...

Corriere della Sera

... passando per le ultime da Uomini e Donne al coming out diStyle. Ecco cosa è successo! Il gossip del weekend Al centro dell'attenzione sono finiti Melissa Satta e Matteo Berrettini :......Articoli più letti Le lipgloss nails diventeranno la tua nuova ossessione per le unghie di Elle Turner Che cosa si nasconde nell'albero genealogico di William e Harry di Hope Coke... Federico Fashion Style, il coming out a Verissimo: «Sono gay, l’ho detto tre anni fa alla mia ex moglie... Federico Fashion Style quanti soldi ha preso per il suo coming out a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin Ecco la risposta ...Più che coming out, Lauri parrebbe parlare quasi di outing, in quanto 'obbligato' a dichiarare pubblicamente la propria omosessualità.