Federico Fashion Style decide di far chiarezza sul suo coming out | Non l' ho detto per soldi

Corriere della Sera

Sabato scorso Silvia Toffanin ha fatto una lunga chiacchierata conStyle . Ed in questa occasione il popolare parrucchiere ha vuotato il sacco facendo coming out. In tanti si sono però chiesti sui social il motivo per cui ha voluto dire proprio ......Articoli più letti Le lipgloss nails diventeranno la tua nuova ossessione per le unghie di Elle Turner Che cosa si nasconde nell'albero genealogico di William e Harry di Hope Coke... Federico Fashion Style, il coming out a Verissimo: «Sono gay, l’ho detto tre anni fa alla mia ex moglie... Federico Fashion Style ha fatto coming out a Verissimo e la sua confessione ha scatenato diversi commenti negativi, perché in molti lo hanno accusato di essere andato in trasmissione solo per i soldi.Verissimo, l'ospite dopo l'intervista confessa: "Costretto a fare coming out" Sabato scorso Silvia Toffanin ha fatto una lunga chiacchierata con Federico ...