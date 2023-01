Federica Pellegrini e Matteo Giunta | la foto fetish in ascensore fa infuriare i fan | «Maleducati»

Today.it

e Matteo Giunta nell'occhio del ciclone. La campionessa ha condiviso sui social uno scatto che la ritrae in compagnia del marito dentro l' ascensore del loro appartamento a Verona .Polemica social per uno scatto in cui la campionessa di nuoto poggia gli stivali sulla parete dell'ascensore del suo ... Federica Pellegrini e Matteo Giunta, foto fetish in ascensore. Piovono critiche: "Che brutto esempio" L'ex nuotatrice pubblica una foto su Instagram insieme al marito Matteo Giunta e scoppia la polemica: critiche e insulti per gli sposi ...Federica Pellegrini e Matteo Giunta nell'occhio del ciclone. La campionessa ha condiviso sui social uno scatto che la ritrae in compagnia del marito dentro l'ascensore del ...