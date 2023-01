“Febbre alta e sintomi” GF Vip 7 | Alfonso Signorini trema | il concorrente in isolamento

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 gennaio 2023) GF Vip 7, ilha lae sarà costretto all’. La notizia trapela da dentro la Casa ed è stata immediatamente diffusa sui social. La paura è quella di un possibile contagio Covid anche se, visto l’in cui vivono gli inquilini, appare molto molto difficile. Una paura che nasce dai casi dei mesi scorsi. A fare luce sulla questione era stato il giornalista Gabriele Parpiglia. “Io lo so come è entrato il Covid. Luca Onestini, tra i nuovi ingressi, è asintomatico”. “La variante che ha preso ha bucato il tampone. Era in fase di crescita e nascita il virus dentro il corpo e il tampone non lo ha rivelato. Lui è entrato da negativo e poi è diventato positivo e asintomatico. La variante ha bucato il tampone molecolare. Sono ormai inda tre settimane perché questa ...