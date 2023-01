FantaSanremo | già 1 milione di squadre iscritte E quest’anno c’è anche la Lega di Open

Leggi su open.online

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il 27 dicembre scorso è iniziata ufficialmente la quarta edizione di, con l’apertura delle iscrizioni che in una settimana hanno bruciato il record dello scorso anno – 500mila– in tre settimane hanno raggiunto 1e continuano ad aumentare. Su Twitter gli ideatori della sfida virtuale ricordano le origini, quando nel 2020 un gruppo di amici si riunì e inventò i «baudi» per acquistare 5 cantanti, designare un capitano e sfidarsi virtualmente. Quell’anno si iscrissero in 47. L’anno successivo, la sfida tra i fanta-allenatori della kermesse ligure si spostò in rete e grazie al passaparola veicolato da vip e influencer, si iscrissero quasi 47mila. Nel 2022 è diventata un vero e proprio fenomeno culturale, con i cantanti che sul palco dell’Ariston fanno a gara per far guadagnare più ...