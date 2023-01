FantaSanremo | fino a quando c'è tempo per iscriversi

Open

... partendo dagli utenti della piattaforma di giocoagli stessi cantanti in gara. Se nel 2022 vedere grandi cantanti urlare "", "Papalina" e "Saluti a zia Mara", battere il cinque al ...... parlando del gruppo di lavoro di Quelli delallo scorso anno siamo stati più flessibili, tutti facevano tutto. Da questa edizione abbiamo dei ruoli più definiti, ma il nostro ... Il regolamento di FantaSanremo 2023: iscrizioni e come funziona Sono già più di un milione le squadre iscritte al FantaSanremo 2023, il fantasy game che inizierà insieme al Festival. Le iscrizioni chiuderanno lunedì 6 febbraio alle 23.59, il giorno prima ...La band torinese Eugenio in via di Gioia ha realizzato la sigla ufficiale di Fantasanremo 2023, con le voci campionate di Amadeus e di Massimo Ranieri.