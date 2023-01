Fabrizio Romano | Aaron Wan Bissaka ha ora la possibilità di restare al Manchester United almeno fino al…

(Di lunedì 23 gennaio 2023)Wanha ora ladialalla fine della stagione, allo stato attuale. #MUFC Wolves, Crystal Palace e West Ham lo hanno chiesto a dicembre ma non c’è ancora il via libera. Man Utd rimane in trattative per estendere il contratto di Diogo Dalot. pic.twitter.com/2G8L72pDJd —(@) 21 gennaio 2023 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Undici

Il capogruppo della Lega in Campidoglio,Santori , ha sottolineato come questi numeri ...per intervenire laddove ci fossero incidenti e tutte le quotidiane criticità del traffico... che hanno avuto la meglio sud'Alessio (Radio Rai 2) e Joseph Altamura (attore), secondi ... Giuseppe di Tommaso, giornalista, Jonis Bascir, attore, Marzia Roncacci, giornalista, Pietro,... Fabrizio Romano, nuovo imperatore del calciomercato Thomas Henry, uno dei principali nomi al centro del calciomercato invernale, sarà costretto a rimanere all’Hellas Verona, suo attuale club. Henry dovrà rimanere a riposo forzato per diversi mesi. Ecco ...Con l’elezione in Parlamento di Nicola Zingaretti, si chiude dopo nove anni l’esperienza del Governatore alla guida della Regione Lazio. Infatti, l’ex Presidente regionale si è dovuto dimettere per il ...