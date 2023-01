Agenzia ANSA

Mohammed Ben Sulayem ,dellasi è espresso con toni preoccupati in merito alla vicenda secondo cui il fondo sovrano dell' Arabia Saudita avrebbe proposto a Liberty Media di acquistare i diritti della Formula ...È nostro dovere - sottolinea il- considerare quale sarà l'impatto in termini di aumento delle tariffe di hosting e altri costi commerciali e qualsiasi impatto negativo che potrebbe ... F1: presidente Fia, preoccupano voci offerta 20 mld per diritti - F1 Ben Salayem, presidente della Federazione Internazionale, ha voluto intervenire dopo che Bloomberg ha scritto di un interessamento del fondo sovrano dell’Arabia Saudita all’acquisto della gestione com ...ROMA - Gli ultimi anni hanno visto aumentare esponenzialmente la popolarità e l'interesse che ruota intorno alla F1. Una crescita commerciale che non può che attirare nuovi compratori interessati a ri ...