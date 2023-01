F1 | Hamilton sulla rivalità con Verstappen | “Si parla di problemi tra me e lui | ma io lo rispetto”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis, nel corso di un’intervista concessa a ‘Formula 1 Magazine’, hato della suacon Maxe delche nutre per l’olandese: “Siditra me e lui, ma ioMax. Nel 2021 ha fatto tutto ciò che doveva fare, per quale motivo dovrei avere deicon lui? Nessuno può negare che abbia dato il massimo in ogni gara. Max è molto giovane, forse è lui ad avere un problema con me anche se presumo che non sia così”. SportFace.

