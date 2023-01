F1 | Hamilton confessa | “A scuola ero vittima di bullismo | è stato traumatizzante”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il pilota della Mercedes e sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis, durante il podcast On Purpose, hato di esserediai tempi della: “Per me, laè stata la parte piùe più difficile della mia vita. Erodigià all’età di sei anni. In quella particolareero uno dei tre bambini di colore e c’erano solo ragazzi più grandi, più forti e prepotenti che mi prendevano in giro per la maggior parte del tempo. Ricordo i continui colpi, le cose che mi venivano lanciate, come le banane, o le persone che usavano la parola ‘n’ in modo rilassato. Le persone ti chiamano ‘meticcio’ e non sanno dove ti trovi. Questo ...