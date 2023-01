Ex Inter | Dalmat se la ride per i 15 punti tolti alla Juve VIDEO

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Stephaneci va duro contro lantus, penalizzata con 15in meno in classifica per il caso delle plusvalenze fittizie. L'ex...

Fcinternews.it

L'ex centrocampista dell'Stephaneci va duro con la Juventus dopo la penalizzazione di 15 punti comminata dalla corte d'Appello federale ...L'ex calciatore francese dell'Stephaneha rilasciato una intervista a SuperNews in cui parla di Serie A e Napoli . IntervistaCosa pensi dell'di Simone Inzaghi Riuscirà a conquistare lo Scudetto Da ... Dalmat: "Il -15 alla Juve un regalo: hanno capito come funziona quel club. Skriniar via Non è Samuel... Stephane Dalmat ci va duro contro la Juventus, penalizzata con 15 punti in classifica per il caso delle plusvalenze fittizie. L'ex centrocampista francese dell'Inter ha commentato sui social: "Abbiamo ...Stephane Dalmat è ormai diventato attivissimo su Instagram. "Oggi è giorno di partita, contro l'Empoli. Tutte le gare sono difficili, lo abbiamo visto contro ...