Everton | nuovo obiettivo per l'attacco

(Di lunedì 23 gennaio 2023)profilo per l'dell'. Secondo quanto riportato dal Sun, i Toffees hanno messo nel mirino Iliman Ndiaye, 22enne centravanti...

Sportitalia

L', attualmente penultimo in classifica, annuncerà ilallenatore nei prossimi giorni: Dyche è favorito su Bielsa e ...Si riaccendono le sirene dalla Premier , all'improvviso: Tottenham , West Ham ed... Ieri c'è stato unbreve confronto a Formello, dopo quello di giovedì nella pancia dell'Olimpico. Palla ... Everton, esonerato Frank Lampard Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel chiede alla Commissione nuovi fondi comuni europei per affrontare la crisi. Soldi per aiutare lavoratori e aziende. Senza chiudere la porta a nuove m ...Arrivano aggiornamenti di calciomercato che riguardano gli allenatori con Lampard pronto all'esonero con l'Everton che ha scelto il sostituto ...