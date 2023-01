(Di lunedì 23 gennaio 2023) BRUXELLES – Neldel 2022 ilpubblico dell’è diminuito al 93,0% del Pil dal 94,2% del secondoe all’85,1% dall’86,4% nella Ue. Per l’ilsi attesta al 147,3% del Pil, in calo di tre punti percentuali rispetto alprecedente. L’unico paese dell’con unpiù alto in rapporto al Pil è la Grecia, con un 178,2%. Lo rende noto Eurostat, precisando che il calo dell’incidenza delè dovuto al maggiore aumento del Pil. Il deficit pubblico dei Paesi dell’è balzato al 3,3% del Pil dal 2,0% delprecedente, anche se la percentuale è nettamente inferiore al 4,1% del periodo ...

Agenzia askanews

Neltrimestre del 2022 il debito pubblico dell'e' diminuito al 93,0% del Pil dal 94,2% del secondo trimestre e all'85,1% dall'86,4% nella Ue. Per l'Italia il debito si attesta al 147,3% del ...Rispetto altrimestre del 2021, il rapporto è diminuito sia in(dal 97,3 per cento al 93,0 per cento) che in Europa (dall'89,7 per cento all'85,1 per cento). Alla fine del... Eurozona, in terzo trimestre debito 93% Pil, Italia cala a 147,2% BRUXELLES - Nel terzo trimestre del 2022 il debito pubblico dell'eurozona è diminuito al 93,0% del Pil dal 94,2% del secondo trimestre e all'85,1% ...Il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo (Pil) nell'area dell'euro si è attestato al 93,0% alla fine del terzo trimestre 2022, rispetto al 94,2% del secondo trimestre. Nell'Ue è sceso ...