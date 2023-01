Agenzia ANSA

A gennaio l'indice che misura la fiducia dei consumatori nelle prospettive dell'economia ha fatto registrare un'ulteriore ripresa guadagnando mediamente 1,1 punti nei 20 Paesi dell'Eurozona e 1,4 ...Abbiamo a disposizione 3,5 milioni diper dare a tutti un servizio essenziale e necessario che ... Ringrazio tutti i residenti "Ringrazio tutti i residenti "Segnalini - per l'interesse e ... Euro-20: prosegue la ripresa della fiducia dei consumatori - Economia A gennaio l'indice che misura la fiducia dei consumatori nelle prospettive dell'economia ha fatto registrare un'ulteriore ripresa guadagnando mediamente 1,1 punti nei 20 Paesi dell'Eurozona e 1,4 punt ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...