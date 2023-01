Estrazione VinciCasa di Lunedì 23 Gennaio 2023 | i numeri di oggi

TPI

L'oggi 23 gennaio 2023 mette in palio una casa +200.000 subito. L'appuntamento con la Fortuna si rinnova ogni giorno. Stasera si rinnova l'occasione per vincere in premio una ...Oppure vai sul Link in alto alla pagina e verifica vincita anche del giocodel giorno. I numeri vincenti dell'di oggi si conosceranno puntualmente alle 20.30 di questo lunedì ... Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 22 gennaio 2023 «L’idea – spiega Renato Pelella, anima del comitato organizzatore – è quella di cominciare il cammino di un percorso visivo capace di raccontare i cambiamenti di Terra di Lavoro e attraverso le immagi ...23/01/2023 | 12:03 ROMA - Nessun "5" nell'estrazione del VinciCasa di domenica 22 gennaio 2023 che ha avuto un montepremi di 27.797,90 euro. La combinazione vincente è stata 6 7 20 34 36. Ai quattro p ...