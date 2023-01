Esperti Ascom negli uffici territoriali per una consulenza gratuita

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Continua oltre che in sede,il servizio disu tutte le tematiche della gestione d’impresa. In particolare, sono a disposizione dei soci, nella sede perifericapiù vicina alla propria attività,ai quali chiedere informazioni e consigli sull’accesso a bandi e finanziamenti, su paghe e lavoro e su tutti gli aspetti tecnici e fiscali relativi a pratiche e licenze. Allasu questi temi particolarmente sensibili per ogni attività d’impresa,Confcommercio Bergamo ha recentemente pensato di affiancare, alla luce dei pesanti rincari che le imprese devono sostenere per energia e gas, lo Sportello Energia. Il servizio offre unaa tutto tondo in ...