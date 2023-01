Esordio in campionato di CR7 con l’Al-Nassr | com’è andata la sfida

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Buona la prima per CR7. Alle 20.30 (ora locale) è andato in scena l’ufficiale di Cristiano Ronaldo con. Dopo il debutto nella spettacolare amichevole contro il PSG dell’eterno rivale Messi, conclusa sul 5-4 per i parigini, il fenomeno portoghese ha aperto la sua avventura nelsaudita con una vittoria per 1-0 controEttifaq. L’ingresso in campo è da vero re: fascia da capitano al braccio e l’intero “King Saud University Stadium” ad acclamarlo. Complice l’entusiasmo e l’emozione della prima volta, la prova individuale dell’ex Manchester United non è esaltante: l’addetto alla marcatura del cinque volte Pallone d’Oro è Marcel Tisserand, difensore ex Monaco, Wolfsburg e Fenerbahce. L’esperto centrale limita come meglio può CR7, che fa fatica ad ...

Corriere dello Sport

