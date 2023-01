“Esce per sempre | ci sono motivi seri” GF Vip | hanno parlato di Antonino Spinalbese

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ma ha ancora senso chefaccia parte del cast del GF Vip 7? Negli ultimi giornivari i fan che siposti tale domanda, per non parlare degli stessi compagni di avventura. Certo è un nome di punta di quest’edizione. Ma dopo la sua assenza non è più lo stesso. L’ha notato Wilma Goich, teme il ritiro. Non solo la cantante 77enne, che haa lungo di lui e della sua situazione, ma anche il suo caro amico Daniele Dal Moro ha visto qualcosa di diverso in. Dopo l’intervento e la quarantena per rientrare al GF Vip 7, ha bagno e stanza privati. Secondo Wilma Goich potrebbe, presto, decidere di ritirarsi., perché si parla di uscita definitiva dal GF ...