Esami tossicologici per la madre del neonato morto E in rete è già dibattito

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La Procura ha aperto un inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Tra 60 giorni i risultati dell'autopsia. Intanto sui social le altre neo-mamme raccontano le loro esperienze: "Anche a me hanno detto: 'Poggia la bimba sul petto e falla dormire con te'".

Nel frattempo, come atto dovuto, nell'immediatezza dei fatti alla mamma , una donna di 29 anni, sono stati effettuati gli. La pm Sabrina Calabretta vuole capire se alla giovane ...Saranno effettuatisulla donna di 30 anni che, nella notte del 7 gennaio, si è addormentata dopo aver finito di allattare il suo bimbo di tre giorni e l'ha schiacciato e soffocato col suo corpo, ... Neonato morto soffocato, esami tossicologici sulla madre Ancora innumerevoli i dubbi da chiarire nella vicenda del neonato morto nella notte tra il 7 e l'8 gennaio nel reparto di Gineoclogia dell'ospedale Pertini di Roma. Al momento non ...La Procura ha aperto un inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Tra 60 giorni i risultati dell'autopsia. Intanto sui social le altre neo-mamme raccontano le loro esperienze: "Anche a me hanno de ...