Eredivisie | il campionato dell’equilibrio | 6 squadre in 7 punti

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Feyenord, AZ, PSV, Twente, Ajax e Sparta Rotterdam: è bagarre in cima alla, con 6in appena 7Non è solo ilpiù pazzo del mondo, con leche giocano per vincere sempre e comunque, finali avvincenti, pronostici ribaltati. L’sta mostrando anche un fattore che non contraddistingue gli altri tornei: il grande equilibrio al vertice. Altrove, un padrone si è già trovato e i distacchi sono già sensibili: Napoli, Arsenal, Psg e Bayern sonoin fuga, giusto la Liga presenta un testa a testa tra Barcellona e Real Madrid separati da 3 lunghezze. In Olanda, invece, tra la prima e la sesta – ovvero tra chi si laurea campione e chi accede agli spareggi per la Conference League – come si vede ci sono solo 7 ...

In Bundesliga si rivede il Dortmund innel turno casalingo con l'Augusta, in Francia ... Si gioca anche in Liga Portugal,e Jupierl League. PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 22 ...A guidare questa classifica è la Ligue 1, con incassi pari a 107,40 milioni di euro, seguita dalla, ilolandese, con 84,36 milioni e dalla Prem'er - Liha, ilucraino, ... Il De Kuip di Rotterdam si prepara ad ospitare il De Klassikier tra Feyenoord e Ajax: il big match di Eredivisie è in esclusiva su Mola Il De Klassikier tra Feyenoord e Ajax infiamma l'Eredivisie: il ...