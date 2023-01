Equitazione | la Fisi presenta il 2023 | “Puntiamo il salto ostacoli per Parigi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La Federazione Italiana Sport Equestri hato al Roma Polo Club gli eventi della stagione. Si tratta dell‘”ultimo anno per accedere alle Olimpiadi di2024, quindi è particolarmente importante per la Federazione. L’obiettivo principale è quello di raggiungere la qualifica nel, che ci manca da Atene 2004?, ha detto il presidente Marco Di Paola, presente alla conferenza stampa insieme al segretario generale, Simone Perillo, e al direttore sportivo delle discipline olimpiche, Francesco Girardi. Riflettori quindi sui campionati europei di Milano, in programma all’ippodromo Snai San Siro dal 29 agosto al 3 settembre. Occhi puntati poi sui Campionati d’Europa giovanili dia Gorla Minore (10-16 luglio) e sui campionati ...