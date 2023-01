Entella | in arrivo Manzi | era una delle plusvalenze di Osimhen

Calciomercato.com

Commenta per primo L'sta chiudendo per l'di Claudio Manzi dalla Turris. Difensore classe 2000, è uno di quei giocatori che il Napoli aveva inserito come contropartita per prendere Osimhen dal Lille....rimonta degna di nota e un sorpasso last - minute ai danni dei lituani di Ambersail - 2 all'... Tre punti importanti per noi Samp - Udinese: ancora panchina per Sabiri, dubbio Winks- ... Entella, in arrivo Manzi dalla Turris: quell'incastro con Osimhen... Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Successi per emiliani e calabresi dominatori dei gironi B e C. Nel girone A i veneti in gol col 19enne talento sloveno Begic ...