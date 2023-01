Eni | oltre 10 miliardi di ordini per bond retail | tasso annuo al 4 | 3%

Milano Finanza

Domanda a10 miliardi di euro .annuncia che e' stato fissato al 4,30% il tasso di interesse nominale annuo lordo delle prime obbligazioni destinate al pubblico in Italia e collegate ai propri ...Grande successo per le prime obbligazioni dilegate alla sostenibilità e destinate al pubblico retail in Italia: sono arrivati ordini da più di 300mila investitori per10 miliardi di euro, a fronte del miliardo inizialmente offerto, ... Bond Eni, è record storico, gli ordini sfondano i 10 miliardi, si va al riparto, ecco come. Tasso minimo al 4,3% Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Italia gas russo, un binomio destinato a sciogliersi a stretto giro. A confermarlo l'ENI, per bocca del proprio ad Claudio De Scalzi ...