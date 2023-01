Energia | Italia hub Mediterraneo-Ue | siglato l’accordo con l’Algeria

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’si candida a diventare l’hub energetico che colleghi ile il Nord Europa. Confindustria ha firmato un protocollo di partenariato con il Consiglio per il rinnovamento economico algerino (Crea), una delle maggiori organizzazioni datoriali del, in occasione della visita ufficiale di Giorgia Meloni. La dichiarazione congiunta, firmata al termine del bilaterale tra la L'articolo proviene da Inews24.it.

Il Sole 24 ORE

... dobbiamo rafforzare ulteriormente questa cooperazione" Poi sottolinea:"L'Algeria è fondamentale per il Piano Mattei per l'Africa" e "straordinario ponte con l', specie sull'". E'...Intese Eni - Sonatrach su idrogeno e riduzione dei gas serra Ridurre le emissioni di gas serra in Algeria e incrementare le esportazioni diverso l', anche attraverso un nuovo gasdotto ... Meloni in Algeria: la soluzione alla crisi è il mix energetico Il premier Giorgia Meloni annuncia che "l'Italia intende realizzare un partenariato con l'Algeria che consenta a entrambi di alimentare le prospettive di crescita e sviluppo, nell'ottica di costruire ...Dal nostro inviato ad Algeri Si fanno sempre più stretti i rapporti tra Italia e Algeria. Nel segno del gas. Giorgia Meloni e il presidente algerino Tebboune hanno appena firmato, ...