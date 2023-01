Italpress

ROMA - Ha preso il via la nuova partnership tra, società didedicata alla mobilità elettrica, e Toyota, grazie alla quale chi guida un veicolo elettrico o ibrido plug - in Toyota e Lexus avrà a disposizione le soluzioni e tecnologie ...Al via la nuova partnership tra, società didedicata alla mobilità elettrica e Toyota , grazie alla quale chi guida un veicolo elettrico o ibrido plug - in Toyota e Lexus avrà a disposizione le soluzioni e ... Enel X Way e Toyota insieme per la mobilità sostenibile Agenzia di ... Enel X Way e Toyota Motor Italia hanno siglato una partnership per la fornitura di soluzioni e tecnologie avanzate per la ricarica di vetture elettriche in ambito domestico La soluzione di ricarica ch ...Al via la nuova partnership tra Enel X Way (la società di Enel dedicata alla mobilità elettrica) e Toyota per favorire la diffusione della mobilità elettrificata in Italia. (ANSA) ...