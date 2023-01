Enel X Way e Toyota insieme per la mobilità sostenibile

(Di lunedì 23 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via la nuova partnership traX Way, società didedicata allaelettrica, e, grazie alla quale chi guida un veicolo elettrico o ibrido plug-ine Lexus avrà a disposizione le soluzioni e tecnologie avanzate diX Way per la ricarica della propria auto. La collaborazione si inserisce all’interno delle strategie delle due aziende per favorire la diffusione dellaelettrificata in Italia attraverso servizi che garantiscano alle persone un’esperienza di guida semplice e comoda. “L’accordo conconferma quanto sia importante creare sinergie con le più importanti case automotive per garantire ai clienti soluzioni di ricarica tecnologicamente avanzate e semplici da utilizzare ...

