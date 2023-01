Emilia-Romagna | la nevicata è troppo forte | così le auto scompaiono | trovarle è un' impresa

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La neve è caduta copiosa nell'entroterra romagnolo dove si registrano accumuli di oltre un metro in alcune località. A Pennabilli, in provincia di Rimini, la popolazione è senza corrente elettrica da ieri sera, mentre la neve continua a scendere copiosa. In particolare, nella frazione di Scavolino, lemobili sono state completamente sepolte, rendendo difficile il loro recupero.

Neve e vento continuano a imperversare sull'intera penisola, con l'allerta maltempo che oggi è arancione sue Marche e gialla su Abruzzo, Molise e su settori di Umbria, Campania e ...Neve da Nord a Sud e scuole chiuse. La sciabolata artica per ora non lascerà l'Italia, che dovrà ancora fare i conti con pioggia, temperature piu fredde e anche tanta neve. I ...Italia nella morsa del maltempo, con neve e gelo anche a bassa quota: Allerta meteo per 9 Regioni. Vesuvio imbiancato anche oggi ...