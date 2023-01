Emanuela Orlandi | parla l’avvocata Sgrò | “Ci sono ancora persone in vita coinvolte in questa storia | bisognerebbe interrogarle Già è tardi | abbiamo perso troppo tempo”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il casoè riaperto: una decina di giorni fa il Vaticano ha sorpreso tutti, compresi i familiari, aprendo un’inchiesta sulla 15enne scomparsa a Roma il 22 giugno del 1983. Per la prima volta, la Santa Sede decide di fare luce su uno dei ‘cold case’ più impenetrabili del nostro Paese.raggiuntoLaura, da anni al fianco della famiglianella ricerca della verità sul destino di. Possiamo dire cheindagine, aperta dal Vaticano a 40 anni dalla scomparsa di, è anomala sia per i modi che per il momento in cui avviene? La prima anomalia risiede nel fatto che la comunicazione sia arrivata attraverso l’Adnkronos. Perché quando viene aperto un ...

TGCOM

Pietro, il fratello di, ha dichiarato di essere in contatto con una persona informata sulla vicenda della sorella, scomparsa a Roma quasi 40 anni fa, il 22 giugno 1983, quando aveva solo 15 anni. Potrebbe ...Gli rispondo di sì, soprattutto il finale sunel primo singolo, Trasloco : ero in bici, gli dico, e stavo per cadere. "E hai visto l'effetto di quella battuta Hanno riaperto il caso ... Emanuela Orlandi, il fratello: in contatto con persona che ha documenti Laura Sgrò, avvocato della famiglia Orlandi, parla a Quarto Grado di alcune chat in cui due persone molto vicine a Papa Francesco nel 2014 parlavano di ...Quarto Grado torna ad occuparsi del caso di Emanuela Orlandi e riflette sulla pista del rapimento a scopo sessuale.