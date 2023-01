Ellie Downie | l' addio choc alla ginnastica artistica a 23 anni | ' Scelgo la felicità' - Sport - Altri Sport

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La britca lo scorso anno aveva denunciato abusi, sostenendo che sono ormai 'radicati' e 'del tutto normalizzati'. In particolare aveva detto di doversi confrontare con 'un ambiente di paura e ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

La britannica lo scorso anno aveva denunciato abusi, sostenendo che sono ormai 'radicati' e 'del tutto normalizzati'. In particolare aveva detto di doversi confrontare con 'un ambiente di paura e ..., medaglia d'oro nell'All Round agli Europei del 2017, decide di lasciare la ginnastica a soli 23 anni. 'Dopo anni davvero difficili, mi ritiro per dare priorià alla mia salute mentale e ... Ellie Downie, l'addio choc alla ginnastica artistica a 23 anni: "Scelgo la felicità" La britannica lo scorso anno aveva denunciato abusi, sostenendo che sono ormai "radicati" e "del tutto normalizzati". In particolare aveva detto di doversi confrontare con "un ambiente di paura e pres ...Ellie Downie, medaglia d'oro nell'All Round agli Europei del 2017, decide di lasciare la ginnastica a soli 23 anni ...