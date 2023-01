Eliminazione delle barriere architettoniche | dalla Regione 2mln per i Comuni fino a 20mila abitanti

Lombardia Notizie Online

... lo "scontro", scrive la stampa specializzata , "riguarda il riordino dei profili professionali, con il punto d'arrivo che vedrebbe l'posizioni economiche ATA. Soluzione che vede i ......della povertà, della fame, ottenimento della salute, della parità di genere ecc. ' ...- ha detto Carbone - per migliorare la qualità dell'istruzione e dell'educazione al rispetto... Barriere architettoniche, da Lombardia 2 milioni a Comuni per ... L'assessorato alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità della Giunta Fontana mette a disposizione ulteriori fondi a favore dei centri fino a 20mila abitanti per migliorare le c ...È stato avviato un gruppo di confronto tra Comune di Rieti e cittadini per portare all'istituzione formale di un gruppo di lavoro composto dai tecnici del Comune e da portatori di interesse che possan ...