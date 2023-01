Elezioni regionali in Lombardia 2023 | quello che c' è da sapere

RomaToday

Non è da escludere che si possa arrivare ad un via libera alla bozza presentata dal ministro Calderoli prima delledel 12 febbraio. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio ...I candidati per lein Lombardia della lista Azione / Italia Viva si presenteranno il 27 gennaio alle ore 17 presso il Teatro Santuccio in Via Luigi Sacco 10 a Varese con il leader del Terzo Polo Carlo ... Elezioni regionali: Donatella Bianchi propone sostegno di 500 euro per i redditi bassi Il pericolo maggiore Il non voto. Un elemento di certezza La coesione del centrodestra. Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, ieri a Como per un lungo tour di campagna elettorale si di ...Alessandro Capriccioli, consigliere regionale uscente, è candidato alle elezioni regionali del Lazio nella lista +Europa, Radicali e Volt a sostegno ...