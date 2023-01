Elenco aggiornato dei cibi che non mangeremo più perché troppo cari

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ecco un : ce ne sono alcuni davverocostosi Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da un aumento indiscriminato dei prezzi in tutta Italia e in gran parte dell’Europa. Purla crisi economica ha colpito anche il nostro Paese e da quasi un anno ormai i cittadini italiani devono fare i conti con l’aumento vertiginoso delle bollette, del carburante e, soprattutto dei prodotti al supermercato. Eccopotremo non acquistare più questi, IlovetradingProprio quest’ultimi hanno visto un aumento incredibile dei prezzi a causa di molti fattori: prima su tutti l’aumento del prezzo dell’energia e di quello del carburante. A causa di questo si è prodotta un’inflazione che rende particolarmente difficoltoso fare la spesa e l’avvenire non sembra affatto positivo. Ecco, infatti, un...