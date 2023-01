Edoardo Tavassi | chi è Lucia | età | lavoro | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ci siamo, manca davvero poco ad un’altra, imperdibile ed emozionante puntata del Grande Fratello Vip! L’appuntamento, come sempre, è fissato per questa sera a partire dalle 21.20 su Canale 5. Al timone, ancora una volta, Alfonso Signorini, pronto a destreggiarsi abilmente tra le vicissitudini dei coinquilini più spiati d’Italia! Come starà andando la loro convivenza? Una cosa è però certa: anche questa sera i colpi di scena e le sorprese non mancheranno! A proposito di quest’ultimesarà protagonista di una sorpresa, cosa accadrà? Grande Fratello Vip, anticipazioni 23 gennaio 2023: ospiti, televoto, eliminato e ultime news su Oriana e Daniele La lettera a sorpresa perCome detto, questa sera, durante la messa in onda del programmasarà ...