Editoria italiana | ricavi | geografia e nuove prospettive

Leggi su leurispes

(Di lunedì 23 gennaio 2023), i dati dell’Aie (Associazioneeditori) come ogni anno evidenziano i trend e idel mercato di libri in Italia. La grande distribuzione riporta risultati in decrescita, ma in ogni caso superiori rispetto alle stesse rilevazioni nell’anno 2019. Ciò significa che la spinta del 2020 – scaturita forse dal cambio di abitudini e stili di vita dettato dalla pandemia, nonché dalle misure messe in campo per sostenere il settore – è ancora presente in termini di ricavato e di lettori, sebbene risulti ad oggi indebolita. I risultati ottenuti da Nielsen BookScan e rielaborati da Aie su base annuale evidenziano, nei primi undici mesi del 2022, una flessione del 2,8% in termini di valore assoluto (ovvero di ricavato) per quanto riguarda l’di varia – vale a dire saggi e ...