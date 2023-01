Ecco i documenti sulla presenza di Matteo Messina Denaro a Campobello dal 2012 a oggi – Informativa e video

Leggi su open.online

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Molti elementi confermavano ladel super boss di Cosa Nostrain un’area di pochi chilometri quadrati almeno dal novembre 2021 se non prima (un testimone è sicuro di averlo visto nel 2017). E la traccia del medico di base didi Mazzaraindagato, Alfonso Tumbarello, che sarebbe rimasto in contatto con il boss fino alla cattura, era persino agli atti di un processo discusso in aula nelma al quale non sarebbe stato dato seguito investigativo. Sono molti gli indizi che lasciano pensare che non tutte le informazioni abbiano circolato a dovere negli anni precedenti alla cattura del boss, esposte nella puntata di Report che andrà in onda questa sera alle 21.20 su Rai3. Una molto concreta è di due anni fa: le dichiarazioni ...