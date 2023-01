Ecco come utilizzare il layering per proteggersi dal freddo e creare look sempre diversi

Leggi su amica

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Puntare su un outfit a strati è forse la cosa migliore che possiamo fare in inverno. E per diverse ragioni. La prima è la protezione dal, ancora più performante. La seconda è la possibilità di inserire all’interno delcapi che solitamente mettiamo in altre stagioni. L’ultima, infine, è quella di poter sperimentare in maniera ancora più creativa con i pezzi del nostro guardaroba. Giocare con textures, colori e lunghezze diverse è davvero divertente, oltre che stimolante. E dà vita a uno stile più personale e quindi unico. L’arte delnon è così complicata. Basta lavorare di fantasia e provare una combinazione dopo l’altra fino a che non si ottiene un risultato insolito ma armonico allo stesso tempo. Per chi è in cerca d’ispirazione,qua 5 di idee outfit a strati rubate allo street style da ...