EA Sports PGA Tour | svelata la data d’uscita con un trailer!

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tramite comunicato stampa, Electronic Arts ha svelato ladi EAPGA, correlando l’annuncio con un nuovo trailer: scopriamo insieme tutti i dettagli Non solo calcio! Oggi Electronic Arts ha annunciato che EAPGAsarà lanciato il 24 marzo 2023 per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite EA App, Steam ed Epic Games Store. I preordini sono già disponibili per il titolo, che diverrà l’esclusiva casa di tutti e quattro i major del golf maschile: Mastersnament, PGA Championship, U.S. Open Championship e The Open. Inoltre, EAPGAlancerà la Road to the Masters, che porta con sé una tradizione e una posta in gioco ineguagliabile con l’Augusta National, le sfide, i tornei e ...

MondoXbox

EATOUR è la casa esclusiva di tutti e quattro i major maschili: Masters Tournament,Championship, U. S. Open Championship e The Open, ed oggi ha finalmente una data di uscita ufficiale; ...Il suo ritorno sul green però è solo questione di settimane: la compagnia ha deciso di armarsi di mazza e mira impeccabile per riproporre EATour in una iterazione pensata per la nuova ... EA Sports PGA Tour arriva il 24 marzo; nuovo trailer Jon Rahm ha iniziato il 2023 come meglio non avrebbe potuto. Lo spagnolo, ex numero 1 al mondo, si è imposto al The American Express dopo aver trionfato al Tournament of Champions appena due settimane ...Il golfista italiano si piazza al quinto posto con uno score di 270 (67 67 69 71, -14) colpi - dopo essere stato in testa al termine del secondo e terzo round. La vittoria va al francese Victor Perez, ...