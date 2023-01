È morto Gregory Bongiorno | presidente di Sicindustria | aveva 47 anni

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Social. Èdi: la sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole. Èall’età di 47die amministratore delegato dell’Agesp, azienda che si occupa di rifiuti. Il decesso improvviso deldiha scosso tanto il mondo imprenditoriale quanto le istituzioni.è deceduto improvvisamente a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, dopo che un’influenza locostretto ad un controllo in ospedale.Leggi anche –> Madre e figlia morte in casa a Roma: l’ombra del satanismo, cosa hanno ...

Il Sole 24 ORE

... Nicolò Rizzo, ha proclamato il lutto cittadino per domani in memoria del concittadinoBongiorno, presidente di Sicindustria,improvvisamente ieri nella sua abitazione di Castellammare ...Il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo, ha proclamato il lutto cittadino per domani, martedì 24 gennaio , in memoria del concittadinoBongiorno, presidente di Sicindustriaimprovvisamente ieri , nella sua abitazione di Castellammare del Golfo. Martedì 24 gennaio a palazzo Crociferi saranno esposte le bandiere a mezz'... È morto Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria È morto Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria, ex presidente di Confindustria Trapani, aveva 47 anni. L’imprenditore è scomparso nella notte per un arresto cardiaco. Era nato a… Leggi ...Sarà lutto cittadino a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, per l’ultimo saluto a Gregory Bongiorno, imprenditore alla guida di Sicindustria dal maggio del 2021. Ieri è morto improvvisame ...