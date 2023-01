È morta Antonella Fragiello | ex finalista di Miss Italia Aveva 37 anni

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Addio ad. L’exdinell’edizione del 2004 è scomparsa a causa di un tumore, a soli 37. Originaria di Casoria, in provincia di Napoli, era stata ricoverata dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate, come riporta Il Fatto quotidiano. La donna si è spenta nella notte fra il 22 e il 23 gennaio 2023. Vi raccomandiamo... Addio a Daniela Giordano, l'exche parlava di UFO Daniela Giordano, exe attrice, è scomparsa all'età di 75per una malattia: Giordano è stata la prima e unicapaler... ...

